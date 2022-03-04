Futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti! - Son Dakika

Adresinde bulunamayan Yağmur Sarnıç hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Sarnıç yakalanması durumunda 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını çekmesi için cezaevine konulacak. Sarnıç hakkında bir ay önce de Emre Aşık için verilen korunma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verilmişti. Yağmur Sarnıç, bir aydır aranıyor.

OLAY İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI

Yağmur Sarnıç'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilmiş, Sungur'un vazgeçmesi üzerine Sarnıç'ın ikinci bir tetikçi tuttuğu öne sürülmüştü. Cinayet planına ilişkin Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Aşık'ın itirazı üzerine bu dava istinaf mahkemesine taşındı.

ONLARCA DAVASI VAR

Çift arasındaki karşılıklı suçlamalarla birlikte onlarca dava ve soruşturma açıldı. Bu davalardan biri de Yağmur Sarnıç'ın, Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "jandarmaya direnme ve hakaret" suçundan yargılandığı davaydı.

İNDİRİM VE ERTELEME YAPILMADI

Düzce Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'a 24 Şubat 2021'de "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Yağmur Sarnıç'ı ayrıca "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

AVUKATA TEHDİT VE HAKARETTEN DE CEZA ALDI

Öte yandan önceki gün Erdi Sungur, Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'e tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada da ceza aldı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, avukat Sadıkahmet'e yönelik tehdit ve hakaret suçunu sabit görüp Sungur'a 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.