Son Dakika Haberleri: Futbolcu Fabrikasıydı, Adım Adım Bitiyor!..

Futbolcu Fabrikasıydı, Adım Adım Bitiyor!..

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisaspor, Ankara Demirspor'a evinde 2-1 yenilerek bitime 7 hafta kala kümede kalma umutlarını yitirdi.

Futbolcu Fabrikasıydı, Adım Adım Bitiyor!.., System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisaspor, Ankara Demirspor'a evinde 2-1 yenilerek bitime 7 hafta kala kümede kalma umutlarını yitirdi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 55 ve 87. dakikalarda Tahir atarken, ev sahibinin tek golü 78. dakikada Furkan'dan geldi.

Bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağını açamayınca elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, Ankara Demirspor'a evinde 2-1 yenilerek bitime 7 maç kala matematiksel olarak 3. Lig'e düştü. Eksi 3 puanlı Manisaspor'un 23 puan üzerinde 15. sırada bulunan Bayrampaşa'nın haftayı galibiyetle kapatması durumunda siyah-beyazlılara kazanmak da yetmeyecekti.

Ege'yi 2005-2012 yılları arasında iki farklı dönemde Süper Lig'de temsil eden Tarzan lakaplı kulüpte o dönem Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Filip Holosko, Hakan Balta, Sezer Öztürk, Aziza Makukula, Carlos Kahe, Uğur İnceman, Okan Koç, Mehmet Güven, Ersan Gülüm, Joshua Simpson ve Lukas Zelenka gibi yıldızlar forma giydi.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, 1. Lig'de, Ersun Yanal ise Süper Lig'de siyah-beyazlıların dümeninde yer aldı. Ağır borç yükü yüzünden geçen sezon 12 puanı silinince 1. Lig'den düşen, bu sezona da transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla başlayan Manisaspor, son yıllarda sık sık mali imkansızlıklarla anılıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:25 

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