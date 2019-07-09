Son Dakika Haberleri: Futbolcu İsmail Cengiz, aynı günde çifte mutluluk yaşadı
Son Dakika Güncel Haber

Futbolcu İsmail Cengiz, aynı günde çifte mutluluk yaşadı

1 saat önce

Bayburt Özel İdare Spor'da forma giyen kaleci İsmail Cengiz, düğün töreninde hem nikah defterini hem de kulübüyle sözleşme imzaladı.

Futbolcu İsmail Cengiz, aynı günde çifte mutluluk yaşadı, System.String[]
Bayburt Özel İdare Spor'da forma giyen kaleci İsmail Cengiz, düğün töreninde hem nikah defterini hem de kulübüyle sözleşme imzaladı.
Kulüple sözleşmesi bu yıl sona eren İsmail Cengiz, kentteki bir düğün salonunda, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin kıydığı nikahla Aleyna Cengiz ile hayatını birleştirdi.
Futbolcu ardından Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Muhammet Ali Karaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri önünde 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Muhammet Ali Karaoğlu, İsmail'i, bu mutlu gününde çift imzayla mutlu sona ulaştırdıklarını belirterek, "Hem ömür boyu Aleyna kızımız ile beraberliğine hem de önümüzdeki 3 sezonluğuna kulübü ile sözleşmesine imza atmış bulunuyor.
Genç çiftimize bu mutlu günlerinde mutluluklar ve başarılar diliyoruz." dedi.
Genç oyuncu ise mutluluğunu dile getirerek, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum, eşim ve benim açımdan güzel bir düğün hediyesi oldu. Kulüp başkanımız nezdinde tüm yöneticilerime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:30 Kaynak: AA
İsmail Cengiz, Bayburt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BES'te nakit çekme olanağı geliyor Can Bonomo ile evlenen oyuncu Öykü Karayel hamile mi? Lewis Holtby, Beşiktaş için İstanbul'a geldi Aleyna Tilki kalça dansıyla sahneye damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolcu İsmail Cengiz, aynı günde çifte mutluluk yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]