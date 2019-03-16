Son Dakika Haberleri: Futbolcu Jacques Faty Suriye'deki Kampları Ziyaret Etti - Azez

Futbolcu Jacques Faty Suriye'deki Kampları Ziyaret Etti - Azez

1 saat önce

- Senegalli Futbolcu Jacques Faty'nin Azez ilçesindeki bir kampta yardım dağıtması Yardım kolilerini almak için sırada bekleyen mülteciler Senegalli Futbolcu Jacques Faty'nin futbol sahasında amatör futbolcularla top oynaması Senegalli Futbolcu Jacques Faty'nin amatör futbolcularla...

- Senegalli Futbolcu Jacques Faty'nin Azez ilçesindeki bir kampta yardım dağıtması
Yardım kolilerini almak için sırada bekleyen mülteciler
Senegalli Futbolcu Jacques Faty'nin futbol sahasında amatör futbolcularla top oynaması
Senegalli Futbolcu Jacques Faty'nin amatör futbolcularla fotoğraf çektirmesi Futbolcu Jacques Faty, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı kampları ziyaret ederek yardım dağıttı.

Senegal asıllı Faty, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın, Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile hazırladığı temel gıda yardımı projesi kapsamında Azez'e geldi.

Azez'deki İhtimlat Mukaveme ve Elbil kamplarında gıda dağıtımında bulunan futbolcu, savaşın yetim bıraktığı çocuklarla bir araya geldi.

Bir dönem Türkiye'de Sivasspor forması da giyen defans oyuncusu, Suriye ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Azez'de inşa edilen futbol sahasında, amatör futbolcularla top oynadı, onlara moral verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'a Japonya'dan Kagawa Müjdesi Fenerbahçe'de Mehmet Topal Şoku! 3 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak Okan Kurt, Giyim Tarzıyla Neymar'a Özendi Beşiktaş'ta Adriano Sakatlandı ve Maça Devam Edemedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 20:25:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolcu Jacques Faty Suriye'deki Kampları Ziyaret Etti - Azez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]