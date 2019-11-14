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Futbolcu -Josef Sural davasında karar çıkmadı

6 saat önce

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olan tutuksuz yargılanan sürücü Esat A. (39), ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Futbolcu -Josef Sural davasında karar çıkmadı, System.String[]

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olan tutuksuz yargılanan sürücü Esat A. (39), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda sürücünün asli kusurlu olduğu belirtilirken, dava ise ileri bir tarihe tarihine ertelendi.


Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşları Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza bindikleri VIP minibüsle geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin tutuksuz yargılanan minibüs sürücüsü Esat A., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Esat A. ve avukatı Sevda Ünlü ile maktul Josef Sural, müşteki Denise Suralova'nın avukatı Serra Bozarslan katıldı.


"Sürücü asli kusurlu"


Duruşmada, olay yerinde keşif yapan bilirkişinin raporunda, yolun açık olduğu, yolda kazaya sebebiyet verecek nitelikte olumsuz bir durumun olmadığı, yolcuların kemer takıp takmamasının kazanın sonucunu etkilemeyeceğine belirtilerek, sürücünün asli kusurlu olduğu aktarıldı.Maktul ve müşteki avukatı Serra Bozarslan önceki beyanlarını tekrar ederek, bilirkişi raporunun açık olduğunu ifade etti.


"Kaza biranda meydana geldi"


Sanık Esat Ü., ek savunmasında," Uykulu değildim, bilincim yerindeydi ve alkol kullanmadım. Kaza biranda meydana geldi" diye konuştu.


Sanık avukatı ise bilirkişi raporuna katılmadıklarını ifade ederek, "Müvekkilimin alkollü ya da uykulu olmadığı, hızının da normal olduğu dosya kapsamında anlaşılmaktadır. Kaza yerinde aydınlatma durumunun da kazaya sebebiyet verdiği kanaatindeyiz. Bu sebeple yeniden rapor aldırılmasını ve müvekkil hakkında adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.


Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol şartının devamına, sanığın olay gününe ait telefon kayıtlarının istenmesine ve dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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