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SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti - Son Dakika

SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti

09.08.2021 10:45

Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesiştiAli Fuat GÜÇLÜER AFYONKARAHİSAR (DHA) - Yıllardır farklı takımlarda futbol oynayan Süleyman (34) ve Bayram Olgun (31) kardeşler, ilk kez AFJET Afyonspor'da birlikte forma giyecek.

Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti

Ali Fuat GÜÇLÜER AFYONKARAHİSAR (DHA) - Yıllardır farklı takımlarda futbol oynayan Süleyman (34) ve Bayram Olgun (31) kardeşler, ilk kez AFJET Afyonspor'da birlikte forma giyecek. Daha önce iki kez rakip olarak karşı karşıya gelen Olgun kardeşler, takım arkadaşı oldu ve AFJET Afyonspor çatısı altında buluştu.

Süleyman Olgun, Antalya'da yaşadıkları yıllarda babasının desteğiyle futbolcu olmaya karar verdi. Bir süre annesinin karşı çıktığı Süleyman Olgun, daha sonra hayalini gerçekleştirerek futbolcu oldu. 9 yaşındayken altyapıda futbola başlayan Süleyman Olgun, 19 yaşında ise ön libero mevkisinde profesyonel olarak formayı sırtına geçirdi. Futbol kariyerinde 6 kulüpte forma giyen Süleyman Olgun, kardeşi Bayram Olgun'a da örnek oldu. Bayram Olgun da ağabeyinin yolundan giderek, 10 yaşında futbola ve kaleciliğe yöneldi. 18 yaşından sonra profesyonel olan Bayram Olgun bugüne kadar 7 farklı takımın formasını giydi.

YOLLARI İLK DEFA KESİŞTİ

Farklı takımlarda ayrı ayrı forma giyen Süleyman ve Bayram Olgun kardeşler profesyonel kariyerlerinde iki kez birbirlerine rakip oldu. Çocukken mahalle aralarında maç yaparken aynı takımda oynayan Olgun kardeşlerin, profesyonel futbol yaşantılarında da aynı takımın formasını terletme hayali ise bu sene gerçeğe dönüştü. İki kardeşin yolu TFF 2'nci Lig ekiplerinden AFJET Afyonspor'da kesişti. Bu yıl Afyonspor'a önce Bayram Olgun, daha sonra da ağabeyi Süleyman Olgun transfer oldu.

BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORLAR

Şimdi yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve profesyonel kariyerlerinde aynı takımda ilk resmi maçlarına çıkmak için gün sayan Süleyman ve Bayram Olgun kardeşler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Birlikte AFJET Afyonspor'da şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Olgun kardeşler, Afyonkarahisar camiasına uğurlu gelmek istediklerini anlattı.

AYNI TAKIM DAHA ÖNCE NASİP OLMADI

Daha önce aynı takımda oynamak istediklerini fakat nasip olmadığını söyleyen Süleyman Olgun, Daha önce de aslında böyle bir şey olması gerekiyordu. İki defa böyle bir ortam oluştu aslında ama nasip olmadı. AFJET Afyonspor'da nasip oldu, inşallah güzel olur. Bizim için de farklı anı olacak hem aile tarafından hem kendi açımızdan. İnşallah Afyonkarahisar camiasına uğurlu geliriz diyelim. Sezon sonu inşallah hep birlikte şampiyonluğu kutlarız dedi.

BÜYÜK OLDUĞUM İÇİN FUTBOLA İLK BEN BAŞLADIM

Futbolcu olmalarına anne ve babasının bakış açısını anlatan Süleyman Olgun, İlk ben büyük olduğum için tabii ben başladım futbola. Babam çok istiyordu yani bu işi yapmamızı. Kendi de çünkü futbolu çok seviyor. Annem tabii ilk zamanlarda biraz karşıydı 'hem oku hem çalış' tarzında. Ama benim bir hedefim vardı, futbolcu olmak istiyordum, küçüklüğümden beri. O doğrultuda hareket ettim, tabii babamın destekleriyle. Bayram'a da ışık oldu açıkçası benim bu yolda devam etmem. O yüzden güzel böyle, istediğim de işi yapıyorum açıkçası. İnşallah burada ağabey-kardeş, bu takımı iyi yerlere getireceğiz diye konuştu.

AYNI TAKIMDA OLMAK GURUR VERİCİ

Kardeşiyle aynı takımda olmanın gurur verici olduğunu aktaran Süleyman Olgun, şöyle dedi

Kardeşimle daha önce profesyonel anlamda iki defa karşılaştık. İkisinde de üstünlüğü vardı. Burada da aynı takımdayız. Yani dediğim gibi iyi olacak inşallah. O tutacak, biz asist yapacağız, gol atacağız, takım arkadaşlarımızla birlikte güzel olacak sonu. Ben buna inanıyorum. Afyon'a karşı daha önce Sancaktepe'deyken oynamıştım. Afyonspor'un şampiyon olduğu dönem. Burada çok güzel bir atmosfer vardı. Unutmadım o atmosferi. 2-1'lik skorla 85'inci dakikada yediğimiz golle yenilmiştik. Afyon'un ateşli bir taraftarı var. Etkiliyorlar. Amatör de olsa birlikteliğimiz yoktu ama sadece mahallede. Mahalle maçlarını bilirsiniz yani herkesin küçükken oynadığı futbol, o kadar. Ara sıra kimseyi bulamadığımız zaman bile kardeşimi geçirirdim, şut çekerdim, böyle büyüdük yani biz küçüklüğümüzde. Şimdi de yıllar geçti yani aynı takımda olmak gurur verici açıkçası.

HEP DESTEĞİNİ ALDIM

Ağabeyiyle aynı takımda olmaktan mutlu olduğunu aktaran Bayram Olgun ise ağabey-kardeş Afyon'a şampiyonluğa geldiklerini kaydetti. Ağabeyinin kendisine ilham olduğunu belirten Bayram Olgun, Küçükken tabii çok destek verdi, maddi manevi. Hep desteğini aldım. Mutluyuz. İnşallah güzel olacak dedi.

O ŞUT ÇEKERDİ BEN KALEYE GEÇERDİM

Ağabeyiyle sadece küçükken mahalle arasında top oynadıklarını anlatan Bayram Olgun, O şut çekerdi, ben kaleye geçerdim. Aynı takımda oynamak nasip olmadı. Daha önce çok kez teklifler aldı ağabeyim, aynı takımdan gelmedi açıkçası. Çok baskı yaptım buraya gelmesi için. Şimdi buluştuk diye konuştu.

SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti
SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti

Süleyman Olgun, Futbol, Bayram, Afyon, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Futbolcu kardeşlerin yolu aynı takımda kesişti - Son Dakika


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