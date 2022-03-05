ANNELER FUTBOLCU KIZLARIYLA SAHAYA ÇIKTI - Son Dakika

KOCAELİ Kadın Futbol Kulübü sporcuları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında anneleriyle sahaya çıkarak gösteri maçı yaptı. Anne ve kızlarının saha içindeki çekişmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sporcuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında anneleriyle saha çıkarak gösteri maçı yaptı. Anne ve kızlarının yer aldığı gösteri maçında, saha içerisinde yaşanan rekabet renkli görüntülere sahne oldu. İki grup halinde saha çıkan anne ve sporcu kızları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Antrenör Hasan Alemdaroğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında bir proje düzenlendi, bu bizim için çok kıymetli. Annelerimiz bir haftadır bu müsabakaya hazırlanıyor, kızlarımızda da bu heyecan var. Çok anlamlı bir etkinlik, organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem bize hem de sporcularımıza güzel bir moral oldu' dedi.

Altyapı sporcusu Aysima Uzuner'in annesi Pınar Uzuner, 'Kızım yaklaşık 3 yıldır Kocaeli Futbol Kulübü'nde oynuyor. Hem eğleniyoruz hem spor yapıyoruz. Çok güzel bir etkinlikte buluştuk, bizim için de güzel bir hediye oldu. Normalde mutfağa giderken yorulan anneler burada kızlarımız için koşacağız. Heyecanlıyız' dedi.

Altyapı sporcusu Aysima Uzuner annesiyle birlikte sahaya çıkacağı için mutlu olduğunu ifade ederek 'Futbol oynamayı çok seviyorum. Anneme karşı oynayacağım için çok heyecanlıyım. Ben kaleciyim annem bana hiç gol atamayacak' dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını anneler 2-1, ikinci yarısını ise kızları 4-3 kazandı.