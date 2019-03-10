Son Dakika Haberleri: Futbolcu Köpeği Gören Telefona Sarıldı

Futbolcu Köpeği Gören Telefona Sarıldı

56 dakika önce

Artvin'de futbol oynayan köpek öğrencileri dakikalarca peşinden koşturdu.

Futbolcu Köpeği Gören Telefona Sarıldı, System.String[]
Artvin'de futbol oynayan köpek öğrencileri dakikalarca peşinden koşturdu.

Artvin Çoruh Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci boş saatlerinde üniversitenin bahçesinde futbol oynarken, oyunlarına katılan bir köpek aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca öğrencileri peşinden koşturdu.

Öğrencilerin şaşkın bakışlarıyla topla adeta bir futbolcu gibi oynayan sokak köpeğini görenler cep telefonuna sarıldı. O anları sosyal medya hesaplarında 'bizde defans böyle' diye kaydeden öğrencilerin videosu hayvan severler tarafından büyük ilgi gördü. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Futbol, Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Futbol Kulübü Arsenal Tuz İhtiyacını Kırıkkale'den Karşılıyor Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu

Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu 30 Bin Lira Devlet Desteği İle Kendi İşinin Patronu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 12:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolcu Köpeği Gören Telefona Sarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]