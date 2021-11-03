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Futbolcu Melih Vardar'ın hayatını kaybettiği kaza için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Futbolcu Melih Vardar'ın hayatını kaybettiği kaza için istenen ceza belli oldu

03.11.2021 11:38
Futbolcu Melih Vardar'ın hayatını kaybettiği kaza için istenen ceza belli oldu

İzmir'de meydana gelen ve Somaspor'un kadrosunda yer alan futbolcu Melih Vardar'ın (27) hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, üzerinde Melih Vardar ile abisi Semih Vardar'ın yer aldığı elektrikli motosiklete arabası ile çarpan A.B.A.

İzmir'de meydana gelen ve Somaspor'un kadrosunda yer alan futbolcu Melih Vardar'ın (27) hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, üzerinde Melih Vardar ile abisi Semih Vardar'ın yer aldığı elektrikli motosiklete arabası ile çarpan A.B.A. ve elektrikli motosikleti kullanan Semih Vardar hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçlarından cezalandırılmaları istedi.

14 Ağustos 2020'de İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen kazada, Çeşme'den İzmir yönüne giden A.B.A. yönetimindeki otomobil, eski Çeşme Yolunda, o dönem TFF 3. Lig'de yer alan Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar ile ağabeyi Semih Vardar'ın bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada Semih Vardar yaralanırken, Melih Vardar ise tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan A.B.A., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda A.B.A.'nın, kazaya tam ve asli kusurlu olarak sebebiyet verdiği belirtildi. Bunun üzerine A.B.A. tutuklanırken, yaklaşık 1 ay sonra serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianame, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, otomobil sürücüsü A.B.A.'nın olay günü bir davette olduğu, burada bir miktar alkol aldıktan sonra evine gitmek için İskele yönüne doğru sol şeritte ilerlerken çarpma hissettiğini ancak ne olduğunu anlamadığını, olayı fark ettikten sonra birilerini arayıp kendisini karakola götürmelerini istediğini söylediği yer aldı.

Semih Vardar'ın ise hatırlamadığı bir şekilde otomobilin kendilerine vurduğu, kazada bir kusurlarının bulunmadığını ve elektrikli bisikletin ışıklarının faal durumda olduğunu söylediği de iddianamede belirtildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Semih Vardar'ın kusurlu olmadığı, otomobil sürücüsü A.B.A.'nın ise tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi. Kazanın ardından A.B.A. ve Semih Vardar'dan alınan kan örneklerinde, iki tarafında 1.00 promil seviyesinin üzerinde alkollü bulundukları da iddianamede yer aldı. Savcı, A.B.A.'nın ve Semih Vardar'ın, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçunu bilinçli taksirle işlediklerine kanaat getirip ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Futbola Urla Gençlik Spor altyapısında başlayan Melih Vardar, daha sonra Bucaspor altyapısına geçti. 2008 yılında profesyonel olan Vardar, çeşitli yaş kategorilerinde 9 kez milli formayı giymişti. - İZMİR

Futbolcu Melih Vardar'ın hayatını kaybettiği kaza için istenen ceza belli oldu
Futbolcu Melih Vardar'ın hayatını kaybettiği kaza için istenen ceza belli oldu
Futbolcu Melih Vardar'ın hayatını kaybettiği kaza için istenen ceza belli oldu

Futbol Federasyonu, Otomobil, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Futbolcu Melih Vardar'ın hayatını kaybettiği kaza için istenen ceza belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolcu Melih Vardar'ın hayatını kaybettiği kaza için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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