Futbolcu oğlunun alacağını istedi, gerginlik yaşandı

TFF 2'nci Lig takımı Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu Arif Bostancı'nın babası Nizamettin Bostancı, kulübün başkanı Mehmet Yüksel'e oğlunun alacağı olarak verdiğini söylediği 20 bin TL'lik çeki ne zaman ödeyeceğini sordu. Tartışmaya başka bir yönetici de katılınca yaşanan gerginliği polis önledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup maçında Kardemir Karabükspor sahasında Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu Arif Bostancı'nın babası Nizamettin Bostancı, kulüp başkanı Mehmet Yüksel'in yanına gelerek oğlunun alacaklarına karşılık verdiğini söylediği 20 bin TL'lik çeki ne zaman ödeyeceğini, defalarca cep telefonuyla aramasına rağmen niçin açmadığını sordu. Başkan Yüksel, "Açmıyorsam, mesaj at. Para yok, olunca öderiz" diye cevap verince tartışma yaşandı. Kulübün yönetim kurulu üyesi Recep Özdemir de tartışmaya dahil olarak Bostancı'ya, "Senin oğlunu kahve köşelerinden alıp futbolcu yaptık" diye konuşunca gerginlik yaşandı. Stadın önünde yaşanan gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Başka yönetim kurulu üyeleri ise başkana olağanüstü kongre kararı almasını istedi.

Nizamettin Bostancı, "Benim çocuğum burada 15 sene futbol oynadı. Ayrılırken de çek yazdı. Bu çeki ne zaman ödeyecek, bilelim. Ödemeyecekse yırtıp atayım" dedi.

Başkan Yüksel, kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantı sonrası yaptığı olağanüstü kongre kararı aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaşanan gerginliği polisin sonlandırması

Nizamettin Bostancı'nın konuşması