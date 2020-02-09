Futbolcu olmak isteyen öğrenciler maça götürüldü - Son Dakika
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Futbolcu olmak isteyen öğrenciler maça götürüldü

6 saat önce

Adana'da "Ustamla Bir Gün" projesi kapsamında "futbolcu" olmak isteyen öğrenciler Adana Demirspor-Adanaspor maçına götürüldü.

Futbolcu olmak isteyen öğrenciler maça götürüldü, System.String[]

Adana'da "Ustamla Bir Gün" projesi kapsamında "futbolcu" olmak isteyen öğrenciler Adana Demirspor- Adanaspor maçına götürüldü.


Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu "Ustamla Bir Gün" projesinde "futbolcu" olmak istediğini kuruma mektup yollayarak ulaştıran Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu, Gülbahçesi Ortaokulu ve 80. Yıl Ortaokulundan 25 öğrenci, 8 Şubat 2020 tarihinde saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen Adana Demirspor-Adanaspor müsabakasına götürüldü.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli'de maçı izledi. Seremoniye futbolcularla el ele tutuşarak çıkan öğrenciler, birlikte İstiklal Marşı okuyarak kendilerine ayrılan kısımda maçı izlemek üzere yerlerine geçti.


Projeyle öğrencilerin seçmeyi düşündükleri mesleklerin çalışma koşulları, mesleğin gerektirdiği kişisel ve fiziksel özellikler, mesleğin kazanç durumu ve toplumsal statüsü hakkında bilgi edindiği belirtildi. Mesleklerin uygulama ve çalışma ortamlarını gözlemleyip, meslek ustalarıyla birebir iletişime geçen öğrencilerin mesleğin icrası hakkında futbolculardan deneyimlerini dinleme fırsatı da bulduğu kaydedildi.


"Ustamla Bir Gün" projesi


"Ustamla Bir Gün" projesi çocukların yaşantı ve deneyim süreçlerini geliştirerek meslek seçim sürecinde yaşayabileceği sıkıntıları minimize indirmeyi amaçlıyor. Projede mesleklerin iş ortamları ve çalışma şekilleri en gerçekçi haliyle anlatılıyor, öğrenciler mesleklerin iş kıyafetlerini giyip kullandıkları aletleri görebiliyor. En önemlisi mesleklerini gerçekten severek yapan ustalarıyla tanışma ve onlar sayesinde meslekleri tanıma imkanı buluyor.


Bu kapsamda başlatılan mektup kampanyası ile geleneksel mektuplar dahil gelen dijital mektuplar görevli personeller tarafından okunarak değerlendirilip değerlendirme sonrası mesleklere göre belli bir plan ve program dahilinde ustalarıyla buluşturuluyor.


Proje kapsamında "ustamlabirgun.com" internet adresi tasarlandığı, şuana kadar yaklaşık 1500 mektup yazıldığı vurgulandı. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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