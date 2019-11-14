Son Dakika Haberleri: Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği kazada sanık sürücü "asli kusurlu" görüldü
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Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği kazada sanık sürücü "asli kusurlu" görüldü

6 saat önce

Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği, 6 futbolcunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporunda hakkında dava açılan minibüs sürücüsü asli kusurlu görüldü.

Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği kazada sanık sürücü

Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği, 6 futbolcunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporunda hakkında dava açılan minibüs sürücüsü asli kusurlu görüldü.

Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun da yaralandığı kaza nedeniyle hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş'ın yargılamasına devam edildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz sanık Altıntaş ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada okunan bilirkişi raporunda yolun açık olduğu, yolda kazaya sebebiyet verecek nitelikte olumsuz bir durumun olmadığı yer aldı.

Yolcuların kemer takıp takmamasının kazanın sonucunu etkilemeyeceği ifade edilen raporda, sürücünün asli kusurlu olduğu aktarıldı.

Sanık avukatı, bilirkişi raporuna katılmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanığın olay gününe ait telefon kayıtlarının istenmesine ve dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 28 Nisan'da Kayseri'de oynan ve 1-1 beraberlikle biten karşılaşma sonrası kiraladıkları özel bir minibüsle Alanya'ya dönmek üzere yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuların bulunduğu minibüs ilçe girişindeki Dinek mevkisinde su kanalına devrilmişti. Kazada, Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural hayatını kaybederken, 6 futbolcu da yaralanmıştı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Aytemiz Alanyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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