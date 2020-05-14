Futbolcu ve çalışanlarında Kovid-19'a rastlanan Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin testi negatif...

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, 4'ü futbolcu 11 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmasının ardından kulüpte durumu şüpheli olan 12 kişiye yapılan testlerin negatif çıktığı bildirdi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce Kovid-19 testi yapılan futbolcu ve teknik heyete dün de ikinci bir test uygulandığı aktarıldı.

Yeni testte 11 kişide Kovid-19'a rastlandığı anımsatılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medya hesabından, "Şehrimizin göz bebeği Erzurumspor'umuzda 4 oyuncumuz olmak üzere toplam 11 pozitif vaka olduğunu öğrenmek bizleri çok üzdü. Tüm takıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bunu da yenecek ve sahalara daha güçlü bir şekilde çıkacağız." paylaşımında bulundu.

Kulüp tesisleri dün 4'ü futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dezenfekte edilerek 14 gün süreyle kapatılmıştı.