Futbolcu ve polis arasında yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolcu ve polis arasında yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika Spor

Futbolcu ve polis arasında yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Artvin Hopaspor–Silivrispor arasında oynanan müsabakanın ardından soyunma odası koridorlarında futbolcular ve polis karşı karşıya geldi.

Futbolcu ve polis arasında yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Artvin Hopaspor–Silivrispor arasında oynanan müsabakanın ardından soyunma odası koridorlarında futbolcular ve polis karşı karşıya geldi. Bir polis ve güvenlik görevlisinin yaralandığı olayların görüntüleri ortaya çıktı.


TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, ligin 26. hafta karşılaşmasında Silivrispor'u konut etti. 1 Mart Pazar günü Hopa ilçe stadında oynanan müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı. Hakemin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında saha içinde gerginlik yaşandı. Futbolcularını polis ve güvenlik güçleri zor ayırdı. Gerginlik soyunma odalarının bulunduğu koridorlara kadar uzandı. Bu kez futbolcularını ayırmak isteyen polis ve Silivrispor futbolcular arasında gergin anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bazı futbolcular ve polis arsında arbedenin yaşandığı gözlendi. Bir polis memuru ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığı olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aralarında yönetici ve futbolcularında bulunduğu listeyi PFDK'ya sevk etti.


Görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Artvin Hopaspor Kulübü yazılı bir açıklama yaparak, "Yayınladığımız 50 saniyelik görüntülerden 1 saniyesi bile Silivrispor'un Hopa'da hem maç esnasında hem de soyunma odalarına giderken estirdikleri spor terörünün göstergesidir. Biz Hopaspor camiası olarak maç esnasında tüm spor ve sporla ilgili centilmenlik kurallarını işlettik. Ancak kamuoyunun da göreceği gibi tüm terörü Silivrispor yapmıştır. Buradan uyarıyoruz Silivrisporun spor terörü videosunun devamını da yayınlar Kamuoyuna sunarız. Şimdilik bu kadar görüntü her şeyi açıklamaktadır" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Artvin, Polis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:19 Kaynak: İHA
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