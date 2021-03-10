Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika

Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

10.03.2021 18:34
Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi, System.String[]

İngiltere'de futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı rekor denemesinde ip atlayarak, 30 saniyede 62 kez de top sektirdi. Cooke, bu performansıyla dünyada en fazla top sektirerek ip atlayan kadın sporcu oldu ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İngiltere, futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke'u konuşuyor. Liv Cooke, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle rekor denemesi gerçekleştirdi. Başkent Londra'daki Wembley Stadyumu'nda jüri önünde rekor denemesi yapan Liv Cooke, ip atlarken top sektirme rekoru kırdı.

30 SANİYEDE 62 KEZ TOP SEKTİRDİ

Liv Cooke, ip atlayarak, 30 saniyede 62 kez top sektirdi. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Cooke, dünyada en fazla top sektirerek ip atlayan kadın sporcu oldu.

Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Guinness Rekorlar Kitabı, İngiltere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika Spor


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