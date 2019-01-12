Futbolcudan Kız Arkadaşına Sahada Sürpriz Evlenme Teklifi
45 dakika önce
- Futbolcudan kız arkadaşına sahada sürpriz evlenme teklifiADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Kıvruklıspor'da oynayan Mustafa Çenteli, kız arkadaşı Ceren Serin'e evlenme teklifi etti.
- Futbolcudan kız arkadaşına sahada sürpriz evlenme teklifi
ADANA - Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Kıvruklıspor'da oynayan Mustafa Çenteli, kız arkadaşı Ceren Serin'e evlenme teklifi etti. Adana Büyükşehir Belediyesi
Spor Daire Başkanlığı önderliğinde düzenlenen Ceyhan Köyler arası Futbol Turnuvası çeyrek final müsabakası öncesinde Kıvrıklıspor futbolcularından Mustafa Çenteli pankart açarak tribünde oturan kız arkadaşı Ceren Serin'e evlenme teklifi etti.
Tribünden saha içerisine gelen Ceren Serin Mustafa'nın evlenme teklifini kabul ederek "Evet" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:06 Kaynak: İHA
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