Futbolcular aniden bastıran doluya böyle yakalandı - Son Dakika
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Futbolcular aniden bastıran doluya böyle yakalandı

30.05.2022 09:43

- Futbolcular doluya böyle yakalandı.

- Futbolcular doluya böyle yakalandı... Bursa'da maçı durduran dolu

Bursa'da bir anda bastıran dolu yağışı hayatı felç etti

BURSA - Bursa'da dün akşam saatlerinde bir anda yağan dolu, hayatı felç etti. Bazı vatandaşlar doluya piknik yaparken yakalanırken bazıları da futbol oynarken zor anlar yaşadı. Maça bir süre ara verildi.

Şehir merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur yerini doluya bıraktı. Doluya, kimi piknik yaparken yakalanırken kimi de futbol oynarken yakalandı.

Amatör lig maçına dolu yağışı nedeniyle bir süre ara verilirken dolunun durmasıyla birlikte maç devam etti.

Futbolcular aniden bastıran doluya böyle yakalandı
Futbolcular aniden bastıran doluya böyle yakalandı
Futbolcular aniden bastıran doluya böyle yakalandı
Futbolcular aniden bastıran doluya böyle yakalandı

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Kaynak: İHA

piknik, Futbol, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Futbolcular aniden bastıran doluya böyle yakalandı - Son Dakika


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