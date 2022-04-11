Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

11.04.2022 11:55
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan kavga tribüne sıçradı.

Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan kavga tribüne sıçradı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga güçlükle ayrıldı.

Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde 5. grubun ikinci haftasında Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor, Erenler Atatürk 1 No'lu sahada karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadele 1-1 ile devam ederken futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik maçı izleyen taraftarlar arasında devam etti. İki takım taraftarları arasında yaşanan arbedede, tekme ve yumruklar konuştu. Kavga, polis ekipleri ve maçı izleyen diğer vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Mücadelede Akçayspor'un 4-2'lik galibiyetiyle neticelendi.

(Batuhan Saçar/ İHA)

Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Arnavutköy'de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı İki grup arasındaki sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:09:50. #1.12#
SON DAKİKA: Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement