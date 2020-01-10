Futbolcular cuma namazında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolcular cuma namazında buluştu - Son Dakika Spor

Futbolcular cuma namazında buluştu

6 saat önce

Antalya Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdüren futbolcular, teknik direktörler ile yöneticiler cuma namazını Dinler Bahçesi'nde kıldı.

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Antalya Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdüren futbolcular, teknik direktörler ile yöneticiler cuma namazını Dinler Bahçesi'nde kıldı.


Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Süper Lig, TFF 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig futbolcuları, teknik adamları ve yöneticileri cuma namazı için Dinler Bahçesi'nde bir araya kaldı. Namaz çıkışında vatandaşların futbolculara yoğun ilgisi vardı.


Kasımpaşalı Koita, Sivassporlu Samassa ve Yatabare, Malatyasporlu Farnolle ile Fofana, Konyaspor'dan Uğur Demirok ise cuma namazının ardından bir süre sohbet etti. - ANTALYA

Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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