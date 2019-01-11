Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı -1
1 saat önce
Antalya'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.
Antalya
'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.
Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor
, Kasımpaşa
, Gazişehir, Serik Belediyespor başta olmak üzere çeşitli liglerde forma giyen futbolcular ile Kayserispor
Başkanı Erol Bedir, Sivasspor
Başkanı Mecnun Otyakmaz
, Türkiye Futbol Federasyonu
İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman
, Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, cuma namazını cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde kıldı.
Cami çıkışında taraftar ve vatandaşlar, futbolcu ve teknik direktörlerle fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
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