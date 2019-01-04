Son Dakika Haberleri: Futbolcular, "Dinler Bahçesi"Nde Cuma Namazı Kıldı

Futbolcular, "Dinler Bahçesi"Nde Cuma Namazı Kıldı

1 saat önce

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

Futbolcular,
Devre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

Futbolcular, cuma namazını kılmak için Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu "Dinler Bahçesi"ni tercih etti.

Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor'un yanı sıra alt liglerden de bazı takımların futbolcuları ve yöneticileri, cuma namazı için buraya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş da cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Antalya, Spor
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