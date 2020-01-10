Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika Spor

Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

6 saat önce

ANTALYA / DHADevre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı, System.String[]

ANTALYA/ DHA

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını "Dinler Bahçesi"nde kıldı.

Kamp için Antalya Belek'te bulunan Süper Lig'in bazı futbolcuları ve yöneticileri, cuma namazı için bir araya geldi. Vatandaşlar, cuma namazı çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Sivassporlu Samassa ve Yatabare, Kasımpaşalı Koita, Malatyasporlu Farnolle ile Fofana, Konyaspor'dan Uğur Demirok'un da cuma namazının ardından bir süre sohbet ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cuma Namazı sonrası futbolculardan detaylar

Genel gönüntüler


Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
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