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SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika

SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

28.01.2022 13:48

Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldıAdem AKALAN- Namık Kemal KILINÇANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.

Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

Adem AKALAN- Namık Kemal KILINÇANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımların futbolcuları ve teknik ekipleri, cuma namazını kılmak için cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne geldi. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ve bazı oyuncular, Yeni Malatyasporlu oyunculardan Sadık Çiftpınar ile bazı takım arkadaşları, Altay takımının yanı sıra Spor Toto 1. Lig'de lider konumda yer alan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve bazı oyuncuları, MKE Ankaragücü oyuncuları yan yana saf tuttu. Makedon futbol takımı Shkupi oyuncuları da camide cuma namazı kıldı.

SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı
SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

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Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Turizm, Cuma, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika
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