Son Dakika Haberleri: Futbolcular Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Futbolcular Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

39 dakika önce

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünün futbolcuları, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Futbolcular Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti, System.String[]
Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünün futbolcuları, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gelen futbolcular, çiçek ve çikolata hediye ettikleri büyükleriyle bir süre sohbet gerçekleştirdi.

Kulübün teknik sorumlusu Ferruh Özgün, huzurevi sakinleri ile bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Spor
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