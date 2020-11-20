Futbolcular iki maçta kadına yönelik şiddete karşı özel maskeyle sahaya çıkacak
20.11.2020 11:05
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Göztepe-MKE Ankaragücü maçlarında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele'ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik yapılacağı duyuruldu.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gençlerbirliği- Fenerbahçe ve Göztepe- MKE Ankaragücü maçlarında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele'ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik yapılacağı duyuruldu.
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Göztepe kulüplerinin Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda, futbolcular ve teknik heyet sahaya "Kadına Karşı Şiddete Son" yazılı turuncu renkteki özel maskelerle çıkacak.
Etkinlikle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem maske kullanımına hem de kadına karşı artan şiddete dikkati çekmek ve farkındalık amaçlanıyor.
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