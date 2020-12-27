Futbolcular İshak Doğan ve Bertul Kocabaş öğrencilerin konuğu oldu - Son Dakika

Futbolcular İshak Doğan ve Bertul Kocabaş öğrencilerin konuğu oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen İshak Doğan ile TFF 2. Lig takımı Sarıyer'de oynayan Bertul Kocabaş, Yenice Ülkü Ortaokulu öğrencileri ile online buluştu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen İshak Doğan ile TFF 2. Lig takımı Sarıyer'de oynayan Bertul Kocabaş, Yenice Ülkü Ortaokulu öğrencileri ile online buluştu. Ülkü Ortaokulu öğretmeni Büşra Baybaş, öğrencilerini futbolcular İshak Doğan ve Bertul Kocabaş'ı zoom uygulaması üzerinden bir araya getirdi. Söyleşide öğrenciler futbolculara pek çok soru yöneltti. Yaklaşık bir saat süren söyleşide futbolcular öğrencilere, çeşitli önerilerde bulundu.

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