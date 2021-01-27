Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler - Son Dakika

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

27.01.2021 18:13

- Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler 2020-2021 Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan Erdemli Belediyespor futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

- Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

2020-2021 Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan Erdemli Belediye spor futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımı ilk idmanında Erdemli Belediye Başkanı Tollu da yalnız bırakmadı

MERSİN - 2020-2021 Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan Erdemli Belediyespor futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hazırlık öncesi teknik kadro ve futbolcular virüssüz bir sezon ve başarı için koç keserek, dua ettiler. Erdemli futbol sahasında ilk idmanına çıkan takımı Erdemli Belediye Başkanı ve Kulübün Onursal Başkanı Mükerrem Tollu da yalnız bırakmadı.

2020-2021 Spor Toto BAL'da mücadele edecek olan ancak pandemi nedeniyle henüz maç yapamayan Erdemli Belediyespor, uzun bir aradan sonra top başı yaptı. Gözü kulağı Türkiye Futbol Federasyonunun ligleri ne zaman başlatacağına çevrilen Erdemli Belediyespor'da sezon hazırlıkları başladı.

Sarı-yeşilli takımın tam kadro hazır bulunduğu idmanın ilk başlama vuruşunu yapan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, yeni sezon öncesi teknik ekip ve futbolculara başarı dileklerini ileterek, kazasız belasız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Tollu, camia olarak güzel bir sezon geçireceklerine olan inancının tam olduğunu dile getirerek, "Takımımızın her zaman yanındayız. Biz büyük bir aileyiz. Çok kaliteli ekibimiz var. Camiamız muhakkak şampiyon olmak istiyor. Başarılı olmak için de bizler gerekli desteği her zaman yapacağız. Kulübümüzde farklı branşlarda yaklaşık 2 bin sporcumuz bulunuyor. Bunun dışında amatör spor kulüpleri takımlarına da destek olmaya gayret gösteriyoruz. Sporda centilmenlik çok önemli. Önemli olan yarınlarımıza ve gençliğimize yatırım yapmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum. İnşallah şampiyon olup kentimiz ve takımımızı hak ettiği 3'ncü lige taşıyacağız" dedi.

Kulübün Onursal Başkanı Tollu'nun desteğiyle çok güçlü bir kadro kurduklarına işaret eden Erdemli Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Baygın da bu sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi. Camia olarak beklentilere cevap vereceklerini vurgulayan Baygın, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ve şampiyon olmak istediklerini dile getirdi. Göreve başladıklarında ekip olarak hedef belirlediklerini ve bu hedefler doğrultusunda da 5 yıl içinde profesyonel lige çıkmak istediklerini aktaran Baygın, 2 yıl içinde de BAL'a adım attıklarını ve bu sezon kurdukları kadronun da kendilerini hedefe götüreceğine olan inancını dile getirdi.

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler
Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler
Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler
Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Spor Toto, Şampiyon, Futbol, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti
Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu         
18:24
G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti         
17:52
Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında         
17:48
Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı         
17:13
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı         
16:03
Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı         
15:28
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira TFF Başkanı Nihat Özdemir: 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira         
13:49
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 18:47:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei