Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler - Son Dakika

- Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

2020-2021 Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan Erdemli Belediye spor futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımı ilk idmanında Erdemli Belediye Başkanı Tollu da yalnız bırakmadı

MERSİN - 2020-2021 Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan Erdemli Belediyespor futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hazırlık öncesi teknik kadro ve futbolcular virüssüz bir sezon ve başarı için koç keserek, dua ettiler. Erdemli futbol sahasında ilk idmanına çıkan takımı Erdemli Belediye Başkanı ve Kulübün Onursal Başkanı Mükerrem Tollu da yalnız bırakmadı.

2020-2021 Spor Toto BAL'da mücadele edecek olan ancak pandemi nedeniyle henüz maç yapamayan Erdemli Belediyespor, uzun bir aradan sonra top başı yaptı. Gözü kulağı Türkiye Futbol Federasyonunun ligleri ne zaman başlatacağına çevrilen Erdemli Belediyespor'da sezon hazırlıkları başladı.

Sarı-yeşilli takımın tam kadro hazır bulunduğu idmanın ilk başlama vuruşunu yapan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, yeni sezon öncesi teknik ekip ve futbolculara başarı dileklerini ileterek, kazasız belasız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Tollu, camia olarak güzel bir sezon geçireceklerine olan inancının tam olduğunu dile getirerek, "Takımımızın her zaman yanındayız. Biz büyük bir aileyiz. Çok kaliteli ekibimiz var. Camiamız muhakkak şampiyon olmak istiyor. Başarılı olmak için de bizler gerekli desteği her zaman yapacağız. Kulübümüzde farklı branşlarda yaklaşık 2 bin sporcumuz bulunuyor. Bunun dışında amatör spor kulüpleri takımlarına da destek olmaya gayret gösteriyoruz. Sporda centilmenlik çok önemli. Önemli olan yarınlarımıza ve gençliğimize yatırım yapmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum. İnşallah şampiyon olup kentimiz ve takımımızı hak ettiği 3'ncü lige taşıyacağız" dedi.

Kulübün Onursal Başkanı Tollu'nun desteğiyle çok güçlü bir kadro kurduklarına işaret eden Erdemli Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Baygın da bu sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi. Camia olarak beklentilere cevap vereceklerini vurgulayan Baygın, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ve şampiyon olmak istediklerini dile getirdi. Göreve başladıklarında ekip olarak hedef belirlediklerini ve bu hedefler doğrultusunda da 5 yıl içinde profesyonel lige çıkmak istediklerini aktaran Baygın, 2 yıl içinde de BAL'a adım attıklarını ve bu sezon kurdukları kadronun da kendilerini hedefe götüreceğine olan inancını dile getirdi.