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Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Samsunspor'un Hacettepe'yi ağırladığı müsabakanın 9. dakikasının 5. saniyesinde futbolcular, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle maç esnasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Samsunspor'un Hacettepe'yi ağırladığı müsabakanın 9. dakikasının 5. saniyesinde futbolcular, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle maç esnasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor, kendi sahasında Hacettepe'yi ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın 9. dakikasında Guido Koçer'in şutu az farkla dışarı çıktı. Hacettepe kalecisi Burak Çapkınoğlu kale vuruşunu kullanmadı. Sahadaki tüm futbolcular, teknik heyet, yedek oyuncular ve taraftarlar Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Karşılaşma 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kaleci Burak'ın kale vuruşunu kullanmasıyla kaldığı yerden devam etti.

(Erdi Demür/İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Samsunspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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