Son Dakika Haberleri: Futbolcular Öğrencilere İmza Dağıttı

Futbolcular Öğrencilere İmza Dağıttı

10 dakika önce

Samsun'un Asarcık ilçesinde, Gökgöl Şehit Mahir Emen İlkokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Enes Er tarafından düzenlenen 'Meslek tanıtımı ve Samsunspor' konulu etkinlikte futbolculardan Muhammet Beşir, Berat Boz ve Bünyamin Cesur Karataş öğrencilerle bir araya gelerek imza dağıttı.

Futbolcular Öğrencilere İmza Dağıttı, System.String[]
Samsun'un Asarcık ilçesinde, Gökgöl Şehit Mahir Emen İlkokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Enes Er tarafından düzenlenen 'Meslek tanıtımı ve Samsunspor' konulu etkinlikte futbolculardan Muhammet Beşir, Berat Boz ve Bünyamin Cesur Karataş öğrencilerle bir araya gelerek imza dağıttı.

Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte futbolcular, öğrencilerin sorularını cevaplayarak bol bol imza dağıttı. Etkinliğe Asarcık Kaymakamı Fatih İzmir, Asarcık Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Maden, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Olgay İnci ve okul müdürleri katıldı.

Takımın futbolcularının imzaladığı kırmızı-beyazlı forma Asarcık Kaymakamı Fatih İzmir'e hediye edildi. Organizasyonu düzenleyen Gökgöl Şehit Mahir Emen İlkokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Enes Er'e Genel Sekreter Ali Kemal Gedikli, Samsunspor rozeti taktı. Yönetim Kurul Üyesi Kadir Gürkan ise, "Futbolcu kardeşlerimizle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: İHA
Spor
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