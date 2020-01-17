Futbolcular öğrencilere öğrenciler de futbolculara karne verdi - Son Dakika

Kastamonu'da bir ilkokulu ziyaret ederek karne dağıtım törenine katılan futbolculara da öğrenciler karne verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonusporlu futbolcular, ziyaret ettikleri Kuzeykent İlkokulu'nda 4B ve 3A sınıfı öğrencilerine karnelerini dağıttı. Öğrenciler de futbolculara hazırladıkları karnelerin yanı sıra kartondan temsili bir kupa verdi. Öğrencilerle fotoğraf çektiren futbolcular, kendileri için hazırlanan kırmızı-siyah renklerdeki pastanın mumlarını çocuklarla birlikte üfledi.

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, bir ay kadar önce öğrencilerin kulübe gelerek antrenmanlarını izlediğini söyledi. Çocuklara sürpriz yapmak amacıyla karne dağıtım törenine katılmak istediklerini belirten Yıldırım, "Onlar küçük yürekleriyle bize destek oldu, biz de onlara destek veriyoruz. İlk onlar bu fitili ateşledi. Biz de takım olarak devamını getirmek için buraya geldik." dedi.

Öğrencilerin de kendilerine karne verdiğine işaret eden Yıldırım, "Biz onların karnesini dağıttık, ardından da onlar bize karne verdi. Hayatımda aldığım en güzel karneydi. Bu saf ve temiz çocuklar bizleri birleştiriyor, motive ediyor." dedi.

3A sınıfı öğretmeni Avni Burhan Demirci de çocuklara sporu sevdirmek için daha önce futbolcuları ziyaret ettiklerini anlatarak "Bugün de futbolcularımız ve teknik heyetimiz karne törenimizi bizimle paylaştı. Biz de onlara takımın gidişatını gösteren karne ile sürpriz yaptık." diye konuştu.

Öğrenciler de futbolcuların ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Programa Kuzeykent İlkokulu Müdürü Ümit Yürücüoğlu ile öğrencilerin aileleri de katıldı.