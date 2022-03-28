FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN - Son Dakika
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FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN

28.03.2022 11:25

DÜZCE'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımları Çilimli Belediyespor ve Beyköy Belediyespor karşılaşmasının bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular saha içerisinde birbirine girdi.

DÜZCE'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımları Çilimli Belediyespor ve Beyköy Belediyespor karşılaşmasının bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular saha içerisinde birbirine girdi. Tekme tokat kavga eden oyunculara polis biber gazıyla müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Beyköy Belediyespor, dün Çilimli İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Çilimli Belediyespor'un 2-1 galip geldiği maçın bitiş düdüğü ile birlikte Beyköy Belediyespor oyuncuları, rakip oyunculara saldırdı. Kavganın büyümesiyle birlikte yedek kulübesi ve yöneticiler de kavgaya dahil olunca saha içerisi savaş alanına döndü. Polis kavga eden futbolculara biber gazıyla müdahale etti. 5 futbolcu aldığı darbelerle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN
FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN
FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN - Son Dakika
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