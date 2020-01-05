Futbolcular sahada tekme-tokat kavga etti, polis havaya ateş açtı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolcular sahada tekme-tokat kavga etti, polis havaya ateş açtı - Son Dakika Spor

Futbolcular sahada tekme-tokat kavga etti, polis havaya ateş açtı

7 saat önce

Kurşunlu Belediyespor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından iki takımın futbolcuları tekme-tokat birbirine saldırdı.

Futbolcular sahada tekme-tokat kavga etti, polis havaya ateş açtı, System.String[]

Kurşunlu Belediyespor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından iki takımın futbolcuları tekme-tokat birbirine saldırdı. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis, futbolcuları sakinleştiremeyince havaya ateş açmak zorunda kaldı. Hakem 8 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.


Bir süre devam eden kavganın ardından polis, hakem ve teknik heyeti güvenlik çemberi içerisinde sahadan çıkmasını sağladı. Karşılaşmada hakem 8 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.


Olayla ilgili açıklama yapan Kurşunlu Belediyespor Başkanı Zekeriya Kahraman, "Maç bittikten sonra olaylar oldu. Karşı takım mağlubiyeti hazmedemedi. 80.


Dakikada kalecimiz kırmızı kart gördü ve maçı biz 10 kişi tamamlamamıza rağmen 4-1 kazandık" dedi.


"Polisler havaya ateş açtı"


Maç sonunda rakip takımın oyuncularına saldırdığını ifade eden Kahraman, "Çenesinden, kolundan, bacağından yaralanan 5-6 sporcumuz var. Şikayetçi olmadık, darp raporu almadık olaylar büyümesin diye. Ama rakip takıma bu yakışmadı, Seyircilerden de sahaya girenler oldu. İstenmeyen olaylar oldu. Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör de tarafları ayırmak için uğraştı. Polisler havaya ateş açarak olayları yatıştırmaya çalıştı. Kavga nedeniyle bizim 3 oyuncumuz kırmızı kart gördü. Rakip takımdan da 5 oyuncu kırmızı kart gördü. Biz şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Ancak bu olaylar yakışmadı" diye konuştu


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:06 
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