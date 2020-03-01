Futbolcular sahaya komando beresi ve askeri üniformayla çıktı

Çorum'un İskilip ilçesinde oynanan amatör maçta İskilipgücüspor futbolcuları başlarında asker beresi ve üzerlerinde askeri üniforması ile sahaya çıktı.

Çorum 1'inci Amatör Küme Büyükler Ligi'nde mücadele veren İskilipgücü Spor ile Mecitözü Spor arasında İskilip İlçe Stadı'nda oynanan müsabakadaşehit askerler anıldı. İskilipgücüspor takımı futbolcuları başlarında asker beresi ve üzerlerinde askeri üniforması ile sahaya çıktı. Her iki takım futbolcuları sahaya ellerinde, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, milletimizin başı sağolsun" yazılı pankartıyla çıktı. Taraftarlar da "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutcu, maçın bir öneminin bulunmadığını belirterek, " Suriye 'de şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılara da acil şifa diliyoruz. Maçımız var ama maçın bir önemi yok. Acı yaşıyoruz. İskilip olarak, İskilipgücü takımı olarak askerimize ve polisimize moral vermek için, onların her zaman yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir organizasyon yaptık" diye konuştu.

Şehit askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan müsabaka, Mecitözüspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ev sahibi takım oyuncularının üniforma ile çıkması

Saygı duruşu

İstiklal Marşı okunması

Nihat Armutcu'nun açıklamaları

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