Son Dakika Haberleri: Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler
Son Dakika Spor Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler

Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler

41 dakika önce

Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü teknik heyet ve futbolcuları antrenman öncesi, "Barış Pınarı Harekatı"na destek için Türk bayrağı açıp dua ettiler.

Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler, System.String[]

Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü teknik heyet ve futbolcuları antrenman öncesi, "Barış Pınarı Harekatı"na destek için Türk bayrağı açıp dua ettiler.


Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Teknik Direktör Levent Arıkdoğan, " Fırat'ın doğusunda yuvalanmış terör örgütlerini temizleyerek güvenli bölge oluşturmak amacıyla 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapmayı planlayan askerlerimiz için antrenman öncesi dua ettik, Türk bayrağımızı açtık. Tüm kalbimiz Mehmetçiklerimizle, Allah'ım onların ayağına taş değdirmesin. Devletimizin yapmayı planladığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" dedi. - AMASYA

Barış Pınarı Harekatı, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Irak sınırındaki YPG hedefleri bombalandı
Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu Michel Bastos futbolu bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolcular Türk bayrağı açıp dua ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]