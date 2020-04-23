Futbolcular ve çocuklarından 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerde yaşanırken, bazı futbolcular da Demirören Haber Ajansı aracılığıyla 23 Nisan'ı çocuklarıyla birlikte kutladı.

Milli futbolcu Arda Turan, " Türkiye'nin çocukları 100 yaşında. Bayramımız kutlu olsun. Tüm çocuklarımız umutlarıyla ve hayalleriyle geleceğe en iyi şekilde baksınlar. Sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.Eski futbolculardan Ali Cansun, çocuğunun videosunu paylaşırken, Medipol Başakşehirli futbolcu Mehmet Topal, Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu, Gaziantep FK'lı futbolcular Kenan Özer, Güray Vural ve Muhammet Demir de aileleriyle birlikte çektiği videolarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.