Futbolcular ve hakemler maça Türk bayraklarıyla çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolcular ve hakemler maça Türk bayraklarıyla çıktı - Son Dakika Spor

Futbolcular ve hakemler maça Türk bayraklarıyla çıktı

6 saat önce

TFF 3. Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor karşılaşmasına her takım oyuncuları ve maçın hakemleri Türk bayraklarıyla sahaya çıktı.

Futbolcular ve hakemler maça Türk bayraklarıyla çıktı, System.String[]

TFF 3. Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan Nevşehir Belediyespor, Gölcükspor karşılaşmasına her takım oyuncuları ve maçın hakemleri Türk bayraklarıyla sahaya çıktı.


TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Nevşehir Belediyespor-Gölcükspor karşılaşması öncesinde her iki takımın oyuncuları ve maçın hakemleri sahaya ellerinde Türk Bayraklarıyla çıktı. Seremoniye ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan futbolcular saygı duruşunda bulundu. Nevşehir Belediyesporlu futbolcular İstiklal Marşı'nı ise ellerinde Türk bayrakları ve asker selamı ile okurken seremoni sonrasında ise maçı izlemek için gelen taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attılar. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gölcükspor, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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