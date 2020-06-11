Futbolcular yaşanacak sakatlıklardan tedirgin - Son Dakika

Futbolcular yaşanacak sakatlıklardan tedirgin

- Futbolcular yaşanacak sakatlıklardan tedirgin Sedat Şahintürk: "2-3 ay gibi bir süre futboldan uzak kaldık" Denizlispor'un başarılı kanat oyuncularından Sedat Şahintürk, Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, sahalardan uzak kaldıkları dönemi göz önüne aldıklarında...

- Futbolcular yaşanacak sakatlıklardan tedirgin

Sedat Şahintürk: "2-3 ay gibi bir süre futboldan uzak kaldık"

DENİZLİ - Denizlispor'un başarılı kanat oyuncularından Sedat Şahintürk, Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, sahalardan uzak kaldıkları dönemi göz önüne aldıklarında ise sakatlıktan yana endişeli olduklarını ifade etti.

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a konuk olacağı maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi Denizlisporlu futbolcular gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulundu. Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli savunma oyuncularından Zeki Yavru, "3 ay oldu. Uzun bir zamandan sonra lig başlayacak. Bizler de heyecanlıyız ve sıfırdan başlayacağız gibi olacak. Bütün takımları zorlu bir süreç bekliyor. Zaten normal olarak da son 8-10 haftalar her zaman zor zaman geçiyordu. Şimdi uzun bir aranın ardından başlamak yeniden tabi ki de çok zor olacak. Bizde iyi hazırlandık bu sürecin yaradığı en iyi takımlardan birisi olabiliriz. Yani öncesinde iyi bir gidişatımız vardı bizi bir durdurdu biraz, dezavantaj oldu. Bu arada bizim için kaynaşma da iyi oldu. Hocamız daha yeni gelmişti, 1 aylık bir süreci vardı. Aile ortamı gibi bir ortam oldu. Çok neşeli vakitler geçirdik. İnşallah iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz ve hepimiz için güzel bir başlangıç olur inşallah" dedi.

"3 ay futboldan uzak kaldık"

Denizlispor'un yetenekli oyuncularından Sedat Şahintürk, takım olarak konsantre olup, verilen aradan sonra iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi. Sedat Şahintürk, "Önümüzde zorlu bir Sivas maçı var. Takım olarak çok iyi konsantre olup, iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Hedefimiz tabii ki 3 puanla başlamak. Kalan 8 maçımızı da en iyi şekilde değerlendirerek, ligi bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Pandemi ile ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü herkes testlerini oluyor. Bu süre zarfında herkes dikkat etmeye çalışıyor. Sanırım maçlardan 2 gün öncede test yapacaklarını düşünüyorum. Sakatlık konusuna gelirsek bir tedirginlik olabilir. Çünkü 2-3 ay gibi bir süre futboldan uzak kaldık. Bu futbolcular için bir sıkıntı doğurabilir. Sonuçta hazırlık maçı yapma imkanı bulamadık. Kendi aramızda yapsak da bir rakip ile yapmak daha farklı oluyor. Futbolun doğasında bu var. En iyi şekilde kendimizi hazırlamak zorundayız. Sakatlanmamız için iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Hava şartları da buna müsait olmaya bilir ama sonuçta bizler profesyoneliz elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Futbolcular yaşanacak sakatlıklardan tedirgin

Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Futbolcular yaşanacak sakatlıklardan tedirgin - Son Dakika Spor
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