Son Dakika Haberleri: Futbolculara Ödeme Yapılacak"

Futbolculara Ödeme Yapılacak"

35 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, önümüzdeki günlerde futbolculara ödeme yapılacağını açıkladı.

Futbolculara Ödeme Yapılacak
Beşiktaş Kulübü Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, önümüzdeki günlerde futbolculara ödeme yapılacağını açıkladı. Kavalcı, Şenol Güneş'in ardından takımın başına kimin geçeceğiyle ilgili olarak da, kararın seçimden sonra verileceğini söyledi. Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, İHA'ya konuştu. Şenol Güneş'in yokluğunda takımın başında olan Guti'yle ilgili olarak düşünceleri olduğunu söyleyen Kavalcı, "Zaten başkanımız da bu konuyla ilgili olarak görüş bildirdi ve Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar Guti'ye daha fazla sorumluluk vermesi gerektiğini ifade etti. Hocamız Milli Takımdayken ya da kişisel işleri nedeniyle takımın başına olmadığı dönemlerde zaten takımı Guti ve Şeref hoca çalıştırıyor. Guti de bu takımın hocası. Şimdi takım izinli. Antrenmanlar salı günü başlayacak. Milli maçlar da bitmiş olacak ve Şenol hoca takımın başında olacak" dedi.

"HOCA KARARI SEÇİMİN ARDINDAN VERİLİR"

Guti'nin menajerinin İstanbul'a davet edildiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Ahmet Kavalcı, "Böyle bir durum söz konusu değil çünkü mayıs ayında seçim var. Önce seçimin atlatılması gerekiyor. Bizim yönetim kurulu olarak aldığımız karar, 31 Mayıs'a kadar Şenol Güneş'le devam edileceği yönünde. Bunun sonrasını konuşmadık çünkü seçimde çıkacak olan sonuca göre hareket edilecek" ifadelerini kullandı. Gökhan Töre'nin yaptığı açıklamalarla ilgili olarak kulübün gerekli işlemleri başlattığını ve avukatların hukuki girişimde bulunacağını da sözlerine ekleyen Kavalcı, önümüzdeki günlerde takıma ödeme yapılacağını da ifade etti.

(Bozhan Memiş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Guti Hernández, Futbol, Ahmet Kavalcı, Güncel
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