Futbolculara örnek başkan - Son Dakika
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Futbolculara örnek başkan

6 saat önce

Amasya Amatör Lig'de mücadele eden Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Başkanı Metin Genç, antrenmanlara çıkarak, futbolculara örnek oluyor.

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Amasya Amatör Lig'de mücadele eden Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü Başkanı Metin Genç, antrenmanlara çıkarak, futbolculara örnek oluyor. Kulüp Başkanı neredeyse hiçbir antrenmanı da kaçırmıyor.


Kulüp tesislerinde futbolcularla antrenmana çıkan Başkan Genç, takımla koşulara katılıyor. Takımı bizzat kendi ısındırıyor. Başkan Genç kaleciyi de ısındırmayı ihmal etmiyor. Futbolcular da bu durumdan memnun gözüküyor.


Amasyaspor Futbol Kulübü Başkanı Metin Genç, "Ben başkanlık yapmıyorum ağabeylik yapıyorum onlara. Her antrenmana da katılmaya çalışıyorum. Bizde top oynuyoruz, biz de antrenmanlara katılıyoruz. Yani takımımıza destek oluyoruz. Mücadele ediyoruz, takım ekip olarak hep beraber buradayız. Burada amacım çocuklara örnek olmak, bunu da yaptığımızı düşünüyoruz. Takımımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.


Takım Kaptanı Cumali Bulut da, "Burada futbolculara başkandan öte bir ağabey olarak babacan bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Her antrenman yanımızda, Amasya'da olduğu sürece takımın içinde bulunuyor. Gerek antrenman sahasında oluyor, gerek tesiste oluyor. Yeri geliyor 5'e 2 oynuyor, yeri geliyor dar alana giriyor. Bizim içinde güzel bir antrenman oluyor. Gülüyoruz eğleniyoruz o olduğu zaman" diye konuştu. - AMASYA

Futbol, Amasya, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
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