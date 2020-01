Futbolculardan depremzedeler için örnek davranış

Mert Hakan: Biraz olsun acılar dinsin istedik

Oğulcan Çağlayan: Milletimiz her türlü olayda birleşir

Gökhan Akkan: İnsanların yarasını bir an önce sarması lazım

İsmail Kartal : Organizasyon olursa hep beraber katılırız

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, - Demir Grup Sivasspor 'un yıldızı Mert Hakan Yandaş 'ın Elazığ depreminde zarar görenler için başlattığı destek kampanyasına Çaykur Rizesporlu futbolcular da destek oldu. Kampanyayı başlatan Mert Hakan Yandaş, "Bir nebze olsun bu acıyı unutturabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Elazığ ve Malatya 'da 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 kişinin yaralandığı deprem sonrasında Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medyadan kendisi ve takım arkadaşı Emre Kılınç 'ın, Çaykur Rizespor maçındaki kişisel gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Bu kampanyaya kısa sürede Sivassporlu diğer oyuncular ile Rizespor'dan Oğulcan, Gökhan, Abdullah, Orhan ve Medipol Başakşehir 'den İrfan Can Kahveci de destek verdi.

Süper Lig'de Sivasspor ile Rizespor arasında dün akşam oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşma sonrasında, Mert Hakan Yandaş, Elazığ ve Malatya'yaki depremzedeler için başlattıkları kampanya hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, destek kampanyasına takım arkadaşlarıyla birlikte birçok futbolcunun katıldığını belirterek, "Oradaki vatandaşlarımız canlarımız rahat etsin, biraz da olsa acılarını dindirebilmek için yaptık. Bunu Emre ile birlikte düşündük ve bütün takım arkadaşlarımız da katıldı. İnşallah hafta içi Elazığ ve Malatya'ya güzel bir destek göndereceğiz. Rizespor'dan futbolcu arkadaşlar ve Başakşehir'den de İrfan Can Kahveci de katıldı. Bir nebze onlara bu acıyı unutturabilirsek ne mutlu bize. İnşallah onların yarasına bizim desteğimiz biraz da olsa iyi gelir" dedi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN: MİLLETİMİZ HER TÜRLÜ OLAYDA BİRLEŞİR

Kampanyaya katılan Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ise "Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olur inşallah, yaralanan vatandaşlarımızın da bir an önce iyileşmesi nasip olur inşallah. Biz de elimizden gelen ne varsa her zaman yapmaya hazırız. Mert Hakan güzel bir farkındalık ve hareket başlattı, bizler de destek olduk ona. Milletimiz her türlü olayda birleşir, bir olur. Tarih her zaman bize bunu gösterdi. Biz birlikte güçlüyüz. Ben de deprem dolayısıyla yardım yapan herkese teşekkür ediyorum. Abdullah Durak , Orhan, Gökhan ve birkaç arkadaşımız daha katıldı. Takım olarak da bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Biz gelirlerimizi aktaracağız. Biz bu ülkede para kazanıyor, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Bizim de böylesi durumlarda pay sahibi olmamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. İnşallah yaralarımızı acil bir şekilde sararız. Futbol camiası maddi ve manevi olarak halkımızın yanında olacağını hissettirmesi gerekiyor. Bizler de elimizden geldiği kadar bunu yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

GÖKHAN AKKAN: İNSANLARIN YARASINI BİR AN ÖNCE SARMASI LAZIM

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan da, "Ülkemizin geçirmiş olduğu bu zorlu günlerden dolayı maçı çok konuşmak istemiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Devletimiz zaten gereken yardımları yapıyor. Bir an önce ülkemizin bu durumdan çıkıp toparlanmasını diliyorum. Birkaç farklı kampanya yapıldı. Mert Hakan'ın da böyle bir şey yaptığını görünce takımdakiler ile birlikte biz de destek olmak istedik. Elimizden ne geliyorsa yardım etmek istiyoruz. Çünkü insanların yaralarını bir an önce sarması lazım. Biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizim de katkımız olsun istedik" dedi.

Futbol camiasının bu konuda neler yapabileceği sorusu üzerine de Gökhan, "Birisi öncülük yapar ve bize görev düşerse biz bunu her zaman yaparız" diye konuştu.

İSMAİL KARTAL: ORGANİZASYON OLURSA HEP BERABER KATILIRIZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da Mert Hakan'ın örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Bu çok güzel bir davranış. Bizim oyuncularımız da buna destek verdiler. Orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarına da Allah sabırlar versin. Allah böyle acılar vatanımıza, milletimize yaşatmasın. Oradaki herkese geçmiş olsun diyorum. Böyle bir organizasyon olduktan sonra hep beraber katılabiliriz" ifadelerini kullandı.

