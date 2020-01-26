Futbolculardan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolculardan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - Son Dakika Spor

Futbolculardan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

6 saat önce

Süper Amatör Lig'de mücadele eden İslahiye Belediye Gençlik Spor ile Yavuzelispor maçı öncesi, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden İslahiye Belediye Gençlik Spor ile Yavuzelispor maçı öncesi, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İslahiye Atatürk Stadyumunda oynanan maç öncesinde Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Müsabaka, ev sahibi İslahiye Belediye Gençlik Spor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbolculardan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:57 Kaynak: AA
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