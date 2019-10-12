Futbolculardan Mehmetçiğe pankartlı destek
1 saat önce
Amasya'da yapılan bir futbol maçında oyuncular Mehmetçiğe pankart açarak destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
Amasya'da yapılan bir futbol maçında oyuncular Mehmetçiğe pankart açarak destek verdi.
Amasya'da oynanan Özel İdarespor, Suluova Belediyespor U14 futbol karşılaşması öncesi futbolcular sınır ötesinde devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'na "Kalbimizle ve Duamızla Mehmetçiğimizin Yanındayız" pankartı açarak destekte bulundu. - AMASYA
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