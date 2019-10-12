Son Dakika Haberleri: Futbolculardan Mehmetçiğe pankartlı destek
Son Dakika Spor Futbolculardan Mehmetçiğe pankartlı destek

Futbolculardan Mehmetçiğe pankartlı destek

1 saat önce

Amasya'da yapılan bir futbol maçında oyuncular Mehmetçiğe pankart açarak destek verdi.

Futbolculardan Mehmetçiğe pankartlı destek, System.String[]

Amasya'da yapılan bir futbol maçında oyuncular Mehmetçiğe pankart açarak destek verdi.


Amasya'da oynanan Özel İdarespor, Suluova Belediyespor U14 futbol karşılaşması öncesi futbolcular sınır ötesinde devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'na "Kalbimizle ve Duamızla Mehmetçiğimizin Yanındayız" pankartı açarak destekte bulundu. - AMASYA

Suluova, Futbol, Amasya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye-Arnavutuk maçında Merih ile Bare arasında gerginlik!
Hastaneden taburcu olan Dorukhan Toköz, soluğu milli maçta aldı! Milliler golden sonra asker selamı verdi! Emre Belözoğlu Arnavutluk maçında sakat sakat oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:12:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolculardan Mehmetçiğe pankartlı destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]