Son Dakika Haberleri: Futbolculardan Takım İçin Destek Çağrısı

Futbolculardan Takım İçin Destek Çağrısı

44 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 Kulübü futbolcuları takıma destek istedi.

Futbolculardan Takım İçin Destek Çağrısı, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 Kulübü futbolcuları takıma destek istedi.

Futbolculardan Abdülaziz Solmaz, Mustafa Çakır, Bekir Sevgi, Yasin Yener ve Faruk Öcal, İsmail Dikmenli Tesisleri'nde basın toplantı düzenledi.

Abdulaziz Solmaz, yaptığı açıklamada, Beyaz Grup'ta 3. sırada olduklarını belirterek, "Grup birincisiyle aramızda sadece 3 puan var. Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Kastamonu şehrinin bu zamana kadar futbolda yakaladığı en büyük başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum." dedi.

"Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak kendimizi çok yalnız hissediyoruz." diyen Solmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bize destek vermelerini istiyorum. Kastamonu başarıya gittiği zaman bunda bütün Kastamonu halkının ve bütün Kastamonu büyüklerinin payı olacaktır. Onları yanımızda görmek istiyoruz. Hem maddi hem manevi yanımızda olsunlar. Yaşadığımız bazı sorunlar var, bunu kendi içimizde, ailemizde çözmeye çalışıyoruz ama biz de bir yere kadar gidebiliyoruz."

Toplantıya katılan diğer futbolcular da takıma maddi ve manevi destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:21 Kaynak: AA

Kastamonu, Kastamonuspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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