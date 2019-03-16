Son Dakika Haberleri: Futbolcuları Taşıyan Otobüs Şarampole Yuvarlandı

Futbolcuları Taşıyan Otobüs Şarampole Yuvarlandı

29 dakika önce

Kırklareli 1. Amatör Süper Lig takımlarından Evrensekizsporlu futbolcuları taşıyan midibüs Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole yuvarlandı.

Futbolcuları Taşıyan Otobüs Şarampole Yuvarlandı, System.String[]
Kırklareli 1. Amatör Süper Lig takımlarından Evrensekizsporlu futbolcuları taşıyan midibüs Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole yuvarlandı. Kazada teknik heyet ve futbolculardan toplam 15 kişi yaralandı.

Kaza, Kırklareli Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesi yolu üzerinde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar günü oynayacakları 1. Süper Amatör Ligi Demirköyspor maçı antrenmanı için yola çıkan futbolcuları taşıyan 39 LA 211 plakalı midibüs, Evrensekiz yolunda sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir tırla karşı karşıya geldi. Üzerlerine gelen tırdan kurtulmak isteyen midibüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole yuvarlandı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tır şoförü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ön camı kırarak çıktılar

Kaza sonrası takla atarak şarampole yuvarlanan midibüste bulunan futbolcular ve teknik heyetin yardımına ise çevredeki fabrikada çalışan işçiler yetişti. Kazayı duyan işçiler olay yerine gelerek, midibüsün ön camını kırdı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar işçilerin de yardımıyla kırılan ön camdan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi ile Medikent Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralılar taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa
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