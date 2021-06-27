Futbolcuların Alaçatı buluşması

Başarısız geçen Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın tek golüne imza atan, geçen yıl Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci takım arkadaşları Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş'la Limon Köyiçi'ine geldi. Yemek sonrası DJ Yiğit'in şarkılarıyla eğlenen futbolcular eminem şarkısında Arjantinli Jose Sosa'yı halaya aldı. Fenerbahçeli futbolculara daha sonra diğer iki milli futbolcu Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun da katıldı. Futbolcular eğlence bitinci Limon Köyiçi'nin sahibi Yasin Becek ile sohbete devam etti…