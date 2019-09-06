Futbolcuların antrenmanını izledi, soyunma odasındaki eşyaları çaldı...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda bir halı sahada amatör futbolcuların antrenmanını izleyen şüpheli şahıs, soyunma odalarına girerek içeride bulunan paraları ve telefonları çaldı. Şüphelinin soyunma odasına giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Veliefendi Mahallesi'ndeki Hasan Doğan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs saha kenarına gelerek Eroğlu Spor Kulübü antrenmanını izlemeye başladı. Şüpheli, bir süre sonra soyunma odalarının bulunduğu bölüme yöneldi. Şüpheli oyuncuların malzemeleri ve özel eşyalarının bulunduğu odaya girerek içerideki paraları ve telefonları çaldı. Cep telefonuyla konuşarak yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli, olay ardından sakin tavırlarla uzaklaştı.

"17 tane oyuncumuzun cep telefonu çalındı"

Hırsızlığın yaşandığı sırada öğrencilerle idman yapan Eroğlu Spor Kulübü antrenörü Ramazan Düzgün, "Saat 19.00'da idmanımız başladı. Biz idmandayken soyunma odasına girmiş. 17 tane oyuncumuzun cep telefonu çalındı. Gece 03.00'e kadar karakoldaydık. Hem oyuncularımız hem de velilerimiz ifade verdi. Memur arkadaşlar gereğini yaptı. En yakın zamanda yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

"25 bin liralık zarar var"

İdmanları birçok kişinin izlediğini söyleyen Düzgün, "İdmanımızı izliyor. İdman başladıktan 5-10 dakika sonra soyunma odasına girip direkt bizim odamıza giriyor. Daha önceden keşif yapmışa benziyor. Bu tesisi iyi bilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Matematiksel bir hesaplama yaptığımız zaman 25 bin liralık zarar var. Son model telefonlar, çocukların paraları süpürüldü" diye konuştu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kırmızı tişörtlü bir kişi bir süre antrenmanı izledikten sonra soyunma odalarına yöneliyor. Yüzünü saklayarak soyunma odasına giren şahıs, iki dakika sonra odadan çıkarak uzaklaşıyor.