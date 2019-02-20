Son Dakika Haberleri: Futbolcuların Sağlık Durumlarıyla İlgili Açıklama

Futbolcuların Sağlık Durumlarıyla İlgili Açıklama

14 dakika önce

Trabzonspor'dan futbolcuların sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Futbolcuların Sağlık Durumlarıyla İlgili Açıklama, System.String[]
Trabzonspor'dan futbolcuların sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili takımda Uğurcan Çakır ve Novak'ın sakatlıklarını atlattıkları bildirildi. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aşil bölgesinden geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci devam etmekte olan Onazi'nin 3 ila 4 hafta içinde yürüme egzersizlerine başlamasının planlandığını dile getiren Güven, "Sol ayak tarak kemiğindeki kırığın kaynamaya başlaması gözlenen oyuncumuz Pereira'nın rehabilitasyon süreci devam etmekte olup, gelecek hafta itibarıyla yürüme egzersizlerine başlaması planlanmaktadır" dedi. İki haftadır sağ ayak topuk bölgesindeki ağrılarıyla maçlara çıkan Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayenesinde ağrılarının azaldığının tespit edildiğini dile getiren Güven, " Tedavi süreci devam etmekte olan oyuncumuz koruma amaçlı salon çalışmalarına devam etmektedir. Alanyaspor maçından sonra sağ kalçasında ağrı şikayeti olan Amiri'nin yapılan fiziki muayene ve MR tetkiği sonrası sağ kalça rotator kasında (m.obturator externus) kas yaralanması tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Sağ kalf bölgesinde ağrı şikayeti olan Ibanez'in yapılan tetkikleri sonrası M. Soleus kasında minimal ödem tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Sol hamstring (arka uyluk) kasında yaşadığı kas yaralanması sonrası tedavi süreci tamamlanan Uğurcan Çakır kontrollü olarak takımla çalışmalara başlamıştır. Sol ayak birinci parmağındaki sakatlığı sonrası tedavisi tamamlanan oyuncumuz Novak'ın sakatlığa bağlı şikayetleri sonlanmıştır. Dün yapılan antrenmanda sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası antrenmanı yarıda bırakan oyuncumuzun gerekli tedavileri yapılmış olup takımla birlikte çalışmalara başlamıştır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Spor
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