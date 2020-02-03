Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ettirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ettirdi - Son Dakika Spor

Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ettirdi

6 saat önce

Tokat'ın Pazar ilçesinde, Topçamspor ile Zile Belediyespor arasında oynanan amatör lig maçının son dakikalarında futbolcular, tekme tokat birbirine girdi.

Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ettirdi, System.String[]

Tokat'ın Pazar ilçesinde, Topçamspor ile Zile Belediyespor arasında oynanan amatör lig maçının son dakikalarında futbolcular, tekme tokat birbirine girdi. Karşılaşmanın son anlarında yaşanan olaylar nedeniyle maç, tatil edildi.

Tokat 1'inci Amatör Küme mücadelesinde Topçamspor ile Zile Belediyespor, Pazar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Topçamspor'un 4-2 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında yaşanan faul pozisyonu sonrası iki takımın futbolcuları ve yedek kulübesindekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken futbolcular, tekme tokat birbirine girdi. Hakem Sezgin Uyar, iki takımdan da 4 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Hakem, olayların ardından maçı tatil edip, soyunma odasına gitti. Öte yandan kavga anı, karşılaşmayı izlemek için stadyumda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga, takımların soyunma odasına girmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçın son anlarındaki kavga(Amatör kamera)

-Sahada yaşanan olaylar


- Tokat
Tokat, kavga, Zile, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzon Valiliği, "Fenerbahçe otobüsüne silah çekildi" iddiasını yalanladı: Görüntüdeki silah değil telefon
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'ye yapılan limit artışı usulsüzdür Rıdvan Dilmen'den Bakan Cahit Turhan'a tepki: Cumhurbaşkanını zor durumda bırakıyorsunuz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:12:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]