Futbolculuk hayali DJ'likle son buldu
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Geçtiğimiz yıl yoğun ve başarılı bir sezon geçiren genç dj 2019 yılında da bu başarıyı sürdürmeye devam ederken Kubilay Aydın, en büyük hayalinin Avrupa müzik piyasası olduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:42 Kaynak: Bültenler
Türkiye genelinde bir çok eğlence mekanında performanslar sergileyen genç müzik adamı Kubilay Aydın gözünü Avrupa arenasına dikti.
Çeşme'de güzel bir sezon geçiren genç dj, çocuk yaşlarda futbola merak salan ancak sakatlıklar nedeniyle bu idealinden uzaklaşarak kendini müziğe adayan Kubilay Aydın "That's It" ile geniş kitlelere ulaştı. Yakın zamanda üç yeni şarkı ile müzikseverlere sürpriz yapacak olan Kubilay Aydın, iddiasını yeni başarılarla pekiştirmek için tüm gücüyle çalışacağını söyledi.
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