Son Dakika Haberleri: Futbolculuk hayali DJ'likle son buldu
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Futbolculuk hayali DJ'likle son buldu

50 dakika önce

Geçtiğimiz yıl yoğun ve başarılı bir sezon geçiren genç dj 2019 yılında da bu başarıyı sürdürmeye devam ederken Kubilay Aydın, en büyük hayalinin Avrupa müzik piyasası olduğunu dile getirdi.

Futbolculuk hayali DJ'likle son buldu, System.String[]

Türkiye genelinde bir çok eğlence mekanında performanslar sergileyen genç müzik adamı Kubilay Aydın gözünü Avrupa arenasına dikti.

Çeşme'de güzel bir sezon geçiren genç dj, çocuk yaşlarda futbola merak salan ancak sakatlıklar nedeniyle bu idealinden uzaklaşarak kendini müziğe adayan Kubilay Aydın "That's It" ile geniş kitlelere ulaştı. Yakın zamanda üç yeni şarkı ile müzikseverlere sürpriz yapacak olan Kubilay Aydın, iddiasını yeni başarılarla pekiştirmek için tüm gücüyle çalışacağını söyledi.

Mustafa Fehmi Kubilay, Avrupa, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:42 Kaynak: Bültenler
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