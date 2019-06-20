Futbolcuya da malzemeciye de ceza yağdı
1 saat önce
BILD Gazetesi'nin haberine göre TuS Asterlagen'nın bir diğer futbolcusu da maçta rakip futbolcunun yüzüne sakız attığı için kırmızı kart görmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:28
BILD Gazetesi'nin haberine göre TuS Asterlagen'nın bir diğer futbolcusu da maçta rakip futbolcunun yüzüne sakız attığı için kırmızı kart görmüştü. Niederrhein Futbol Federasyonu
Disiplin Kurulu bu futbolcuya da 5 ay futbol oynamama cezası verdi. Yardımcı hakem, arkadaşı Samet Alpaydın'ı futbolcuların saldırısından korumak için yardıma koştuğu sırada TuS Asterlagen malzemecisinin saldırısına uğramıştı. Malzemeci karate tekmesiyle yardımcı hakeme vurmuş ve yere düşürmüştü. Yerdeki hakeme seyirciler de saldırmış, tekme tokat dövmüştü. Tekme atan malzemeci yedi yıl boyunca futbol kulüplerinde görev yapamayacak. Bir yıl altı ay süreyle de futbol sahalarına alınmayacak.
KULÜBE PARA CEZASI Moers kentinde toplanan disiplin kurulu, TuS Asterlagen kulübüne de centilmenlik dışı tutumları nedeniyle 750 Euro para cezası verdi. Disiplin kurulu, futbol oynama koşullarını ortadan kalkmasından da kulübü sorumlu tuttu. Bunun için de kulübe 150 Euro ayrıca para cezası verdi. Futbolcu Kerim Küçük ile TuS Asterlagen kulübü malzemecisi 27 yaşındaki hakem Samet Alpaydın'dan yaptıklarından dolayı özür dilediler. Hakem de iki saldırganın özrünü kabul etti.
NE OLMUŞTU?
TuS Asterlagen ile Büdericher SV takımları arasında oynanan maçta olaylar çıkmıştı. TuS Asterlagen takımı futbolcuları maçı kazanma şansını kaybedip şampiyonluğu da kaçırdıklarını anlayınca önce rakip futbolculara, sonra da maçı yöneten hakem ve yardımcısına saldırmıştı. Darbe alan hakemler soyunma odasına sığınırken, bir süre orada mahsur kalmıştı. Ardından hastaneye kaldırılıp tedavileri yapılabilmişti.
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